Mulher morre atropelada por carro em cidade da região

SIGA O SCA NO

Atropelamento matou mulher em Nova Europa - Crédito: Divulgação

Um atropelamento tirou a vida de Gisele de Abreu Castro, 39 anos, na tarde desta quarta-feira, 3, em Nova Europa. Ela caminhava pela rua e de acordo com testemunhas, aproveitava a sombra proporcionada por árvores, quando foi atropelada por um Peugeot, cujo motorista, de 35 anos, disse que teve a visão ofuscada pelo sol.

O acidente fatal foi no cruzamento da rua Osvaldo Pongetti com a Avenida 9 de Julho, no centro da cidade.

Gisele chegou a ser socorrida por populares e foi encaminhada ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia Também