Mulher morre atropelada na rodovia Washington Luís

Uma mulher morreu após ser atropelada na madrugada desta sexta-feira (13) na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 175,4, em Rio Claro (SP).

De acordo com informações da Artesp, o acidente ocorreu por volta de 1h50 no sentido capital/interior. Um casal de andarilhos tentava atravessar a rodovia quando a mulher foi atingida por um carro modelo GM Onix. O motorista relatou que trafegava normalmente quando a vítima tentou cruzar a via. Ele ainda tentou frear, mas não houve tempo hábil para evitar o atropelamento. O homem que a acompanhava permaneceu no acostamento e não se feriu.

O local foi isolado e a faixa da direita precisou ser interditada até a conclusão dos trabalhos da Polícia Científica, Polícia Civil e equipe de perícia. A vítima faleceu no local. O motorista do veículo não se feriu.

