Mulher morre após ser atropelada e arremessada a 30 metros de distância

Crédito: Flavio Fernandes

Uma mulher identificada como Jaqueline da Silva Gama, de 41 anos, morreu após ser atropelada por um carro na madrugada deste sábado (3), no bairro Parque São Paulo, em Araraquara. O acidente ocorreu por volta da 1h, quando ela atravessava a Avenida Francisco Martins Caldeira Filho.

Segundo relato de uma testemunha de 26 anos, um veículo VW/Golf de cor cinza descia pela Rua Galileu Galilei quando o motorista, um jovem de 23 anos, perdeu o controle da direção. O carro invadiu a Praça Saturnino Gagliardi e atingiu Jaqueline, que foi arremessada a uma distância de aproximadamente 30 metros.

Com o impacto, a vítima ficou gravemente ferida e foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista, que possui habilitação e não apresentava sinais de embriaguez, permaneceu no local após o acidente. No entanto, ele foi agredido por populares e precisou ser encaminhado à UPA do Melhado, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia. O corpo de Jaqueline foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e, até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

O motorista compareceu à delegacia para prestar depoimento. Um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal, devido às agressões sofridas pelo jovem. O carro, que ficou bastante danificado, foi recolhido ao pátio. A Polícia Civil investigará as causas do acidente.

Colaborou Flavio Fernandes

