Mulher morre após queda enquanto praticava rapel em cachoeira na região

Uma mulher morreu após sofrer uma queda enquanto praticava rapel na Cachoeira da Bocaina, em Analândia, neste último domingo (23). A vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser resgatada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Base de Aviação da PM, a mulher caiu sobre pedras durante a descida e sofreu ferimentos graves na cabeça e no quadril. Devido ao difícil acesso ao local, uma operação aérea foi acionada para realizar o resgate.

A equipe do Águia desceu até o ponto onde a vítima se encontrava, realizou o atendimento inicial e conseguiu retirá-la da área de risco. Em seguida, ela foi entregue ao Corpo de Bombeiros, que a levou à Santa Casa de Pirassununga.

Apesar dos esforços da equipe de resgate e do atendimento médico, a mulher acabou falecendo. As circunstâncias exatas do acidente não foram detalhadas.

