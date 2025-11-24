(16) 99963-6036
segunda, 24 de novembro de 2025
Analândia

Mulher morre após queda enquanto praticava rapel em cachoeira na região

24 Nov 2025 - 07h10Por Da redação
Mulher morre após queda enquanto praticava rapel em cachoeira na região - Crédito: reprodução @Bav_PIR Crédito: reprodução @Bav_PIR

Uma mulher morreu após sofrer uma queda enquanto praticava rapel na Cachoeira da Bocaina, em Analândia, neste último domingo (23). A vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser resgatada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Base de Aviação da PM, a mulher caiu sobre pedras durante a descida e sofreu ferimentos graves na cabeça e no quadril. Devido ao difícil acesso ao local, uma operação aérea foi acionada para realizar o resgate.

A equipe do Águia desceu até o ponto onde a vítima se encontrava, realizou o atendimento inicial e conseguiu retirá-la da área de risco. Em seguida, ela foi entregue ao Corpo de Bombeiros, que a levou à Santa Casa de Pirassununga.

Apesar dos esforços da equipe de resgate e do atendimento médico, a mulher acabou falecendo. As circunstâncias exatas do acidente não foram detalhadas.

