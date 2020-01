Mulher morre após moto colidir em cavalo em cidade da região

Local onde ocorreu o acidente - Crédito: Arquivo Pessoal/Luiz Andretto

Débora Regina Marchesim Ferreira, 22 anos, teve uma morte trágica nesta segunda-feira, 13, após se envolver em um acidente no quilômetro 2 da vicinal José Maria Verini, que liga Jaú ao distrito de Potunduva.

Débora estava em uma moto com seu irmão e por motivos ignorados, atropelaram um cavalo que estava solto na pista.

A jovem morreu na hora e o irmão sofreu ferimentos no rosto e foi socorrido até a Santa Casa de Jaú. O animal também morreu no local. (com Rápido no Ar).

