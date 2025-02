Mulher morre após colisão frontal na SP-330

Compartilhar no facebook

Um grave acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (21) na Rodovia SP-330 (Anhanguera) terminou com a morte de uma mulher na região de Franca.

De acordo com informações da concessionária Entrevias, a colisão traseira seguida de tombamento envolveu um automóvel Volkswagen Fox e uma carreta Volvo FH 540 carregada com 47 toneladas de soja. O acidente foi registrado às 23h32.

Segundo relatos da Artesp, o automóvel trafegava pelo acostamento quando entrou repentinamente na frente da carreta, que seguia pela faixa da direita. O impacto na traseira do carro fez com que o caminhão tombasse no canteiro central, espalhando sua carga pela rodovia.

A equipe de resgate confirmou o óbito da condutora, identificada como Ionice Borges da Silva Onaka, de 57 anos. O motorista da carreta saiu ileso. O local foi periciado e a vítima fatal foi removida pela funerária por volta das 02h16. Apesar da gravidade do acidente, não houve bloqueio total da rodovia.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Perícia Técnica também estiveram no local para atender a ocorrência.

