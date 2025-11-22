Mulher morre após atendimentos no Hospital Municipal de Ibaté

Hospital Municipal de Ibaté - Crédito: divulgação

A Polícia Civil registrou na noite desta sexta-feira (21) um caso de morte suspeita envolvendo uma mulher atendida no Hospital e Maternidade Municipal de Ibaté, localizado na Vila Santa Terezinha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima — cuja idade não foi informada — deu entrada duas vezes na unidade de saúde ao longo do dia. Na terceira admissão, durante a tarde, ela não resistiu e acabou falecendo. O caso foi comunicado ao Plantão Policial de São Carlos pelo irmão da mulher.

Segundo o relato médico registrado no boletim, a paciente seria usuária de substâncias entorpecentes e apresentava tromboembolismo pulmonar e quadro de intoxicação, condições que teriam levado ao óbito.

A médica responsável pelo atendimento expediu a Guia de Encaminhamento de Cadáver, e o corpo foi removido pela funerária local até o Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde passará por exames necroscópicos.

NOTA PREFEITURA IBATÉ

A Prefeitura Municipal de Ibaté informa que está acompanhando de perto o caso e que aguarda a conclusão dos laudos e exames que serão realizados pelo Instituto Médico Legal (IML), responsáveis por esclarecer as causas do óbito e reitera que todo o atendimento e suporte médico necessário foi dado a paciente.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com a transparência e esclarecimentos à população e se coloca à disposição das autoridades competentes para quaisquer informações necessárias.

