Mulher mata o marido a facadas e alega legítima defesa

Crédito: Araraquara 24 Horas

Um homem foi assassinado pela esposa na noite desta quarta-feira (12) no bairro Luiz Ometto, em Américo Brasiliense. Segundo testemunhas, era constante as brigas entre o casal.

Após uma nova discussão, a mulher apanhou uma faca e desferiu vários golpes contra o companheiro, segundo ela para se defender de agressões. Clodoaldo da Costa Teixeira, de 41 anos, morreu antes da chegada do Samu.

O filho do casal de 8 anos que estava no imóvel pode ter presenciado a morte do pai.

A Polícia Militar foi chamada e deteve a mulher, que foi conduzida até o plantão policial de Araraquara, autuada em flagrante e aguarda a audiência de custódia que deve ser realizada ainda na manhã desta quinta-feira (13).

