Mulher expõe BO no portão para avisar vítimas de golpe

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Uma moradora de Araraquara precisou procurar a polícia e registrar um Boletim de Ocorrência (BO) para evitar problemas com vítimas de um “falso vendedor” na internet.

A mulher, que mora no Jardim Brasília, registrou na Polícia Civil, no dia 17 de fevereiro, que pessoas foram até a sua casa buscar produtos que tinham negociado e comprado por meio de uma página no facebook.

O golpista usou o endereço dela verdadeiro que fica na Rua João Martins Nogueira, no Jardim Brasília. A moradora contou em Boletim de Ocorrência que algumas pessoas foram até a sua casa buscar produtos e ficaram agressivas quando souberam do golpe por achar que ela estivesse envolvida no esquema.

Uma mulher, que foi buscar uma máquina de lavar roupas, disse que havia feito uma transferência via Pix para uma pessoa identificada como Taiane Silva de Paula.

Os anúncios do golpista vendendo móveis e eletrodomésticos com o endereço do Jardim Brasília, em Araraquara, foram publicados na página “brechó de luxo araraquara III”. (RCIA)

Leia Também