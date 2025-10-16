(16) 99963-6036
Região

Mulher é presa por tráfico de drogas durante Operação Impacto em Descalvado

16 Out 2025 - 07h09
Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (15), durante a Operação Impacto, realizada pela Polícia Militar em Descalvado. A ação contou com o apoio de diversas equipes da 3ª Companhia do 38º Batalhão da PM do Interior (BPM/I).

Durante patrulhamento pela Avenida Guerino Osvaldo, nas proximidades de um imóvel abandonado conhecido como antiga fábrica de doces, os policiais avistaram um casal em atitude suspeita. Ao notar a aproximação das viaturas, a mulher teria jogado um frasco por uma das janelas do prédio.

Na verificação, os policiais encontraram um pote de plástico contendo várias pedras de crack. Questionados, os suspeitos admitiram a propriedade da droga e indicaram onde estava o restante do entorpecente — uma bolsa feminina com mais porções da mesma substância.

Ao todo, foram apreendidas 214 pedras de crack, com peso aproximado de 80 gramas.

Os dois foram levados à Delegacia de Polícia de Descalvado. Após a elaboração do boletim de ocorrência, a mulher permaneceu presa à disposição da Justiça, enquanto o homem foi ouvido e liberado.

