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Mulher é presa por tráfico após tentar fugir da polícia com criança dentro do carro

07 Abr 2026 - 13h57Por Da redação
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Mulher é presa por tráfico após tentar fugir da polícia com criança dentro do carro - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma ocorrência que chamou a atenção pela gravidade e pelo envolvimento de uma criança terminou com a prisão em flagrante de uma mulher na manhã desta terça-feira (7), em Itirapina.

Durante patrulhamento pela Rodovia Fernando de Arruda Botelho, na altura do km 13, policiais militares do Comando de Grupo Patrulha (CGP II) identificaram um veículo suspeito conduzido por uma mulher já conhecida nos meios policiais.

Ao perceber a aproximação da viatura, a condutora tentou fugir, realizando uma manobra brusca e acelerando o veículo, o que motivou acompanhamento imediato por parte da equipe. A abordagem foi realizada em uma área rural próxima à rodovia.

Durante a busca no veículo, os policiais localizaram 24 porções de maconha escondidas sob o banco do motorista, além da quantia de R$ 1.596,00 em dinheiro, valor considerado compatível com a prática de tráfico de drogas.

O caso se tornou ainda mais grave ao ser constatado que uma criança de apenas 2 anos e 8 meses estava no banco traseiro do veículo durante toda a ação policial. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e assumiu a responsabilidade pela criança ainda no local.

A condutora recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à Delegacia de Polícia de Itirapina, onde a autoridade policial ratificou a prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes. A droga, o dinheiro e o veículo foram apreendidos.

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