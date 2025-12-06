(16) 99963-6036
sábado, 06 de dezembro de 2025
Tráfico

Mulher é presa pelo TOR transportando 10 kg de maconha na rodovia Washington Luís

Passageira de ônibus demonstrou nervosismo e durante vistoria os policiais militares rodoviários localizaram os entorpecentes na bagagem

06 Dez 2025 - 13h36Por Flávio Fernandes
Mulher é presa pelo TOR transportando 10 kg de maconha na rodovia Washington Luís - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Uma mulher de 30 anos, foi presa pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) com 10 tijolos de maconha em um ônibus na manhã deste sábado (6), no km 273 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara. 

Os policiais militares rodoviários faziam uma fiscalização de rotina, quando suspeitaram de um ônibus que fazia o trajeto Cuiabá-São Paulo. A equipe percebeu que uma passageira, demonstrava nervosismo acima do normal. 

Durante vistoria em sua mala, foram localizados 10 tijolos de maconha embalados e prontos para distribuição e ao ser indagada a mulher confessou que levaria até São Paulo e receberia R$ 5 mil pelo transporte. Ela, não tinha passagens criminais e foi levada para o Plantão Policial.

Diante dos fatos a passageira foi levada para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas e ratificou a prisão em flagrante. Em seguida, ela foi encaminhada á Cadeia Pública de Santa Ernestina.

