Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas em Ibaté

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (25), em Ibaté. A ocorrência foi registrada por volta das 12h45, na Rua Borborema, no Jardim Cruzado, próximo à praça do parquinho e à unidade de saúde do bairro.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), durante patrulhamento pela Rua Benedito Barreto, os agentes avistaram a suspeita carregando uma sacola. Ao notar a aproximação da viatura, ela teria dispensado o objeto. Na abordagem, foram encontrados dentro da sacola 25 pinos de cocaína, 13 porções de maconha, 7 pedras de crack e 3 porções de uma substância conhecida como “dray”.

Uma guarda municipal feminina foi acionada para realizar a busca pessoal, ocasião em que foram localizados R$ 49,35 em poder da mulher. Já no Hospital Municipal, onde foi conduzida para exames cautelares, outra busca detalhada encontrou R$ 100 escondidos em suas roupas.

Após o atendimento médico, a suspeita foi apresentada à Delegacia de Polícia de Ibaté. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. A mulher foi encaminhada ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

