(16) 99963-6036
terça, 02 de dezembro de 2025
Itirapina

Mulher é presa em flagrante acusada de agredir criança de 6 anos

02 Dez 2025 - 13h51Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Delegacia de Polícia de Itirapina - Crédito: divulgaçãoDelegacia de Polícia de Itirapina - Crédito: divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta segunda-feira (1º) por agredir uma criança de seis anos no bairro Vila Cianelli, em Itirapina (SP). A ação teve início após a Polícia Militar ser acionada pelo Hospital São José, onde a vítima deu entrada acompanhada pelo diretor da escola.

Segundo informações, a criança apresentava dores e diversas lesões, que teriam sido provocadas por agressões físicas. Diante da gravidade, o Conselho Tutelar foi imediatamente chamado e passou a acompanhar o caso.

A vítima recebeu atendimento médico e exames clínicos apontaram ferimentos compatíveis com agressões e possível tentativa de esganadura.

Após diligências, a Polícia Civil conseguiu localizar a suspeita em sua residência. Ela foi detida e encaminhada à Delegacia de Itirapina, onde teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial.

A mulher permanece à disposição da Justiça.

Leia Também

Motocicleta furtada é recuperada pela GCM de Ibaté; homem é preso por receptação no Jardim Cruzado
Região14h06 - 02 Dez 2025

Motocicleta furtada é recuperada pela GCM de Ibaté; homem é preso por receptação no Jardim Cruzado

Ribeirão Bonito recebe neste sábado a Caravana Paulo Gustavo com cinema movido a energia solar
Região13h24 - 02 Dez 2025

Ribeirão Bonito recebe neste sábado a Caravana Paulo Gustavo com cinema movido a energia solar

Furto em sexshop: mais de 20 vibradores são levados
Matão10h51 - 02 Dez 2025

Furto em sexshop: mais de 20 vibradores são levados

Univesp confirma implantação de polo presencial de Descalvado e de outras 13 localidades
Educação06h57 - 02 Dez 2025

Univesp confirma implantação de polo presencial de Descalvado e de outras 13 localidades

Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Ibaté no dia 12 de dezembro
Região06h48 - 02 Dez 2025

Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Ibaté no dia 12 de dezembro

Últimas Notícias