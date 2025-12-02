Mulher é presa em flagrante acusada de agredir criança de 6 anos

Delegacia de Polícia de Itirapina - Crédito: divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta segunda-feira (1º) por agredir uma criança de seis anos no bairro Vila Cianelli, em Itirapina (SP). A ação teve início após a Polícia Militar ser acionada pelo Hospital São José, onde a vítima deu entrada acompanhada pelo diretor da escola.

Segundo informações, a criança apresentava dores e diversas lesões, que teriam sido provocadas por agressões físicas. Diante da gravidade, o Conselho Tutelar foi imediatamente chamado e passou a acompanhar o caso.

A vítima recebeu atendimento médico e exames clínicos apontaram ferimentos compatíveis com agressões e possível tentativa de esganadura.

Após diligências, a Polícia Civil conseguiu localizar a suspeita em sua residência. Ela foi detida e encaminhada à Delegacia de Itirapina, onde teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial.

A mulher permanece à disposição da Justiça.

