(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Flagrante

Mulher é presa após tentar entrar com maconha escondida no ânus em Penitenciária da região

Droga foi descoberta pelos policiais penais com uso do scanner corporal que detectou um objeto suspeito no corpo da suspeita que iria visitar o filho na manhã deste domingo (9)

10 Nov 2025 - 14h41Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mulher é presa após tentar entrar com maconha escondida no ânus em Penitenciária da região - Crédito: Foto: Divulgação/SAP Crédito: Foto: Divulgação/SAP

Uma mulher de 43 anos, foi presa na manhã deste domingo (9), tentando entrar com maconha na Penitenciária de Araraquara.

Segundo boletim de ocorrência a auxiliar de limpeza iria visitar o filho, quando ao passar pelo scanner corporal para entrar na unidade prisional foi detectado um objeto suspeito em seu corpo. Na sequência, ela foi conduzida para uma sala reservada, onde entregou o entorpecente pra policial penal que estava embalado em plástico filme e formato de cilíndrico.

Diante dos fatos a mulher foi levada para o Plantão Policial, onde o delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, ela foi encaminhada para Cadeia Pública Feminina de São Carlos.

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) destacou que o uso de scanners corporais tem sido fundamental, para coibir a entrada de entorpecentes e outros materiais ilícitos nas unidades prisionais do Estado.

Leia Também

Falha mecânica interrompe coleta de lixo em bairros de Ibaté nesta terça-feira
Região14h05 - 10 Nov 2025

Falha mecânica interrompe coleta de lixo em bairros de Ibaté nesta terça-feira

Prefeitura de cidade da região propõe a criação da Taxa de Coleta de Lixo
Matão13h08 - 09 Nov 2025

Prefeitura de cidade da região propõe a criação da Taxa de Coleta de Lixo

Adolescente de 15 anos é a vítima fatal de acidente na Washington Luís, em Ibaté
Triste 08h37 - 09 Nov 2025

Adolescente de 15 anos é a vítima fatal de acidente na Washington Luís, em Ibaté

TOR prende traficante em Itirapina
Região22h32 - 08 Nov 2025

TOR prende traficante em Itirapina

Discussão entre duas mulheres termina com agressões em UPA da região
Que Barraco11h03 - 08 Nov 2025

Discussão entre duas mulheres termina com agressões em UPA da região

Últimas Notícias