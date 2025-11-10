Mulher é presa após tentar entrar com maconha escondida no ânus em Penitenciária da região

Crédito: Foto: Divulgação/SAP

Uma mulher de 43 anos, foi presa na manhã deste domingo (9), tentando entrar com maconha na Penitenciária de Araraquara.

Segundo boletim de ocorrência a auxiliar de limpeza iria visitar o filho, quando ao passar pelo scanner corporal para entrar na unidade prisional foi detectado um objeto suspeito em seu corpo. Na sequência, ela foi conduzida para uma sala reservada, onde entregou o entorpecente pra policial penal que estava embalado em plástico filme e formato de cilíndrico.

Diante dos fatos a mulher foi levada para o Plantão Policial, onde o delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, ela foi encaminhada para Cadeia Pública Feminina de São Carlos.

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) destacou que o uso de scanners corporais tem sido fundamental, para coibir a entrada de entorpecentes e outros materiais ilícitos nas unidades prisionais do Estado.

Leia Também