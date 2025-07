Mulher é presa após sequestrar primo de 9 anos e manter tia em cárcere privado

Plantão Policial Araraquara - Crédito: Araraquara Agora

Uma mulher de 32 anos foi presa na noite desta segunda-feira (7), na rodoviária de Araraquara, após sequestrar o primo de 9 anos e manter a tia, de 46 anos, em cárcere privado em Catanduva. A prisão foi resultado de uma ação rápida e coordenada entre as centrais da Polícia Militar de Araraquara, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.

De acordo com informações preliminares, a mulher havia ido visitar a casa da tia, acompanhada da própria filha, de 13 anos. Durante a visita, enquanto as crianças brincavam, a adolescente chamou a dona da casa até o banheiro, alegando que havia algo errado no local. Quando a mulher entrou no cômodo, foi trancada pela sobrinha e pela filha desta.

A vítima começou a gritar por socorro, mas, enquanto estava presa, a mulher aproveitou para furtar diversos objetos da residência, incluindo um videogame, celulares, um notebook e outros itens. Na sequência, ela obrigou o primo, de apenas 9 anos, a entrar em um carro de aplicativo e fugiu com o garoto.

Vizinhos, ao ouvirem os gritos da vítima, acionaram a polícia, que conseguiu libertá-la. Após confirmar que o menino havia sido levado, os policiais iniciaram um cerco nas cidades da região. A suspeita foi localizada na rodoviária de Araraquara, onde foi presa e o menino, resgatado.

O caso foi registrado como sequestro, cárcere privado e furto. A mulher está à disposição da Justiça e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação da filha da suspeita.

