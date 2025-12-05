(16) 99963-6036
sexta, 05 de dezembro de 2025
Araraquara

Mulher é morta a facadas pelo companheiro; autor foge, provoca colisão e também morre na SP-255

Crime ocorreu na Avenida Luiz Antônio Corre da Silva e após discussão; homem dirigiu até a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e bateu de frente com um caminhão, em possível tentativa de suicídio

05 Dez 2025 - 08h04Por Da redação
Crédito: Flávio Fernandes

Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro no final da madrugada desta sexta-feira (5), no bairro do Parque São Paulo, em Araraquara. Autor do crime provocou uma colisão frontal com um caminhão no km 86 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255) e morreu próximo a Unesp.

Segundo informações momentos o casal teve uma discussão na Avenida Luiz Antônio Correia da Silva, quando o homem sacou uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima e fugiu.

A mulher caiu ao solo, ficou gravemente ferida e moradores que presenciaram a cena acionaram imediatamente o Samu. A USA (Unidade de Suporte Avançado) esteve no local, mas a equipe constatou o óbito.

Após o crime, o homem fugiu em direção e colidiu frontalmente com um caminhão e a Polícia Militar Rodoviária informou que tudo indica que o motorista provocou o acidente para tirar a própria vida.

As duas áreas — o endereço do feminicídio e o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente — para o trabalho da perícia. O caso será investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Imagens de câmeras de segurança da região devem ajudar a esclarecer detalhes da discussão e da dinâmica do crime.

