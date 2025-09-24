(16) 99963-6036
Mulher é morta a facadas em Dourado; suspeito é preso pela PM

24 Set 2025 - 14h34Por Da redação
Hospital de Dourado - Crédito: reprodução FacebookHospital de Dourado - Crédito: reprodução Facebook

Uma mulher identificada como Júlia Vieira Cristiano, 74 anos, foi morta a facadas na tarde desta quarta-feira (24), na rua dos Ferroviários, cruzamento com a rua Maria C. J. Palota, em Dourado.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender inicialmente uma ocorrência de desentendimento na rua 19 de Maio. Durante o deslocamento, a corporação recebeu nova informação de que uma mulher estava sendo esfaqueada na rua dos Ferroviários.

No local, os policiais encontraram Júlia caída ao solo, com uma faca cravada no peito. A vítima apresentava cerca de dez perfurações entre costas e tórax. Ela foi socorrida pela Ambulância Municipal e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após atendimento médico.

O autor do crime de 24 anos foi localizado pela PM na rua Antônio Munhoz, onde populares tentavam linchá-lo. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. A prisão foi ratificada pelo delegado Dr. Caio Ibere, e o suspeito permanece detido.

A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar a motivação do crime.

