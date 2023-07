Mulher é internada em estado grave após ser agredida por dois homens em Itirapina

Crédito: reprodução/redes sociais

Dois homens foram presos em flagrante na noite deste domingo (23) acusados de agredir duas mulheres na frente de um bar, no bairro Jardim dos Eucaliptos, em Itirapina (SP). Uma das vítimas está internada em estado grave.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado como estupro, lesão corporal e tentativa de homicídio, a mulher de 33 anos relatou na delegacia que elas estavam no local quando os suspeitos passaram a mexer com elas, inclusive um deles teria passado a mão nas nádegas da amiga que jogou cerveja contra o abusador, dando início as agressões.

Segundo a vítima de 33 anos, um dos envolvidos deu um soco e ela acabou caindo. No chão, passou a ter a cabeça chutada.

A amiga de 44 anos, identificada como Maria Lucia Bento, foi em defesa da colega e também foi agredida com chutes na cabeça, no entanto, ela teve ferimentos graves e precisou ser socorrida pelo Samu e encaminhada ao hospital São José, onde recebeu os primeiros atendimentos, mas devido a gravidade do caso, foi transferida para um hospital em Rio Claro, onde precisou ficar internada em estado grave.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender os acusados, que confessaram as agressões, entretanto, alegaram que foram agredidos primeiro. Um deles era foragido da Justiça, pois havia sido beneficiado pela saída temporária e não retornou à prisão.

A dupla foi autuada em flagrante e recolhida a uma unidade prisional na região.

Leia Também