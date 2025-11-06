Mulher é assassinada a facadas pelo companheiro na frente dos filhos em Araraquara

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Uma mulher identificada como Silvia Iris Martins de 49 anos, foi morta a facadas pelo companheiro dentro de casa na frente dos dois filhos de 5 e 13, no final da tarde desta quinta-feira (6), no Jardim Esplanada, em Araraquara. O crime, chocou os moradores e toda vizinhança.

Segundo informações apuradas, o autor Alberto José Gonçalves de 41, teria chegado em casa na Rua Alberto José Morandi embriagado e sob efeito de entorpecentes. Uma discussão motivada por ciúmes se iniciou na residência e durante o desentendimento, o homem pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima.

A filha mais velha do casal, ao presenciar a cena entrou em luta corporal com o pai, conseguiu tomar a faca e desferiu três golpes na tentativa de proteger a mãe. Mesmo ferido ele fugiu e foi localizado pouco tempo depois pela Polícia Militar, próximo do rancho do Bolinha, no bairro Victório de Santi.

Alberto foi socorrido e levado para UPA do Melhado, com ferimentos na região do pulmão e em outras partes do corpo. O autor está recebendo cuidados médicos na unidade, mas devido à gravidade dos ferimentos, existe a possibilidade de transferência para a Santa Casa.

No local do crime, a PM isolou a área para o trabalho da perícia e o corpo de Silvia, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) deve assumir a investigação, para aprofundar a motivação real do crime.

