Mulher é acusada de esfaquear companheiro em Dourado

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta das 4h30 de sábado, 12, na rua Vicente Ditorro, no Parque Azaléa, em Dourado. Um casal estaria envolvido.

Consta em boletim de ocorrência que um homem de 32 anos, que estaria em estado de embriaguez, teria ido até uma casa onde estaria sua companheira, de 26 anos. Ali, onde moraria a amiga da vítima, teriam discutido.

O casal foi então para a residência onde moram e voltaram a discutir. Minutos depois ambos entraram em vias de fato, com troca de agressões. A mulher, no intuito de se defender, teria se armado de uma faca e golpeado uma das mãos do companheiro.

Com a chegada da PM, os ânimos foram serenados e o casal encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

Leia Também