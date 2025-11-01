Mulher deixa motorista em choque após dizer que esfaqueou marido e amante em motel de Araraquara

Crédito: divulgação

Um caso pra lá de estranho foi registrado na noite desta sexta-feira (31) em Araraquara (SP), quando um motorista de aplicativo, de 35 anos, procurou a polícia depois de ouvir uma confissão assustadora de uma passageira.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista contou que a mulher, de cerca de 32 anos, pediu uma corrida particular de Ibaté até um motel em Araraquara. No caminho, ela disse que estava indo flagrar o marido com outra mulher.

Ao chegar no local, a passageira pediu que o motorista a esperasse no estacionamento. Cerca de 15 minutos depois, ela voltou dizendo que havia pago para entrar e que, ao encontrar o casal no quarto, os esfaqueou até a morte.

O motorista afirmou que ficou apavorado, mas com medo de ser atacado, acabou levando a mulher de volta para Ibaté, onde ela desceu em uma esquina e foi embora. A corrida foi paga por PIX.

Ele contou ainda que não viu manchas de sangue na passageira nem no carro, mas, assustado com o que ouviu, procurou a Polícia Militar e depois registrou um boletim de ocorrência.

A Polícia Civil informou que, até o momento do registro, não havia nenhum caso de homicídio confirmado em Araraquara. O caso segue sendo investigado.

