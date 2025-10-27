(16) 99963-6036
segunda, 27 de outubro de 2025
Ribeirão Preto

Mulher de 54 anos é morta pelo próprio pai

27 Out 2025 - 16h21Por Da redação
Uma mulher de 54 anos foi assassinada pelo próprio pai na noite deste domingo (26), em Ribeirão Preto (SP). A vítima, identificada como Andreia Adonai da Silva Almeida, foi encontrada sem vida na Avenida Virgílio Soeira, no bairro Jardim Arlindo Laguna.

Segundo informações preliminares, o autor do crime é José Pereira da Silva, de 77 anos, pai da vítima. Ele foi detido em flagrante logo após o ocorrido. O crime causou grande comoção na cidade.

Durante a perícia no local, foram encontradas barras de ferro com marcas de sangue dentro da residência onde o feminicídio teria acontecido. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e violência doméstica.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

