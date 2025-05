Mulher de 32 anos é encontrada morta em área de mata

Compartilhar no facebook

Amanda Vieira Alves tinha 32 anos - Crédito: Arquivo pessoal

Foi sepultado neste domingo (11) o corpo de Amanda Vieira Alves, de 32 anos. A mulher foi encontrada morta no Bosque "José Fernandes de Mattos", conhecido como Bosque Ararinha, em Araras, no último sábado (10).

O reconhecimento foi feito por familiares no local. De acordo com a Polícia Civil, populares que passavam pela área avistaram o corpo e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe médica confirmou o óbito ainda no local.

A Polícia Científica realizou a perícia e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira (SP) para a realização de exames que irão determinar a causa da morte. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada com as roupas íntimas abaixadas, levando os peritos a coletarem evidências para investigar a possibilidade de violência.

O caso foi registrado e está sob investigação da Delegacia de Polícia de Araras. A Polícia Civil informou que todas as hipóteses estão sendo analisadas. Informações que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos podem ser repassadas de forma anônima para as autoridades.

