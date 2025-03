Mulher ateia fogo no Ã³rgÃ£o genital do marido apÃ³s descobrir mensagens suspeitas

Local onde ocorreu o caso - Crédito: Rian Fernandes

Na tarde desta terça-feira (18), um crime chocante foi registrado em Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo. Uma mulher, tomada pela fúria após encontrar mensagens comprometedoras no celular do marido, incendiou o órgão genital dele e o atacou com um facão. O caso aconteceu na Rua Margarida Correia Veneziano, no Conjunto Habitacional Porfírio Mascoti.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher chegou em casa inesperadamente e encontrou o marido despido. Ao vasculhar o celular dele, descobriu supostas mensagens comprometedoras e imagens íntimas de sua própria irmã. Revoltada, jogou acetona sobre o órgão genital do homem e ateou fogo.

Em meio ao desespero, a vítima conseguiu apagar as chamas, mas a violência continuou. Ainda fora de si, a mulher pegou um facão e o atacou repetidamente, provocando ferimentos graves pelo corpo do companheiro.

Vídeo do ataque circula nas redes

Momentos após o crime, um vídeo da agressora circulou nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece segurando o facão e ameaçando tanto o marido quanto a irmã. A gravação também mostra a vítima nua e ensanguentada dentro da residência.

A cena de violência mobilizou rapidamente a Polícia Militar, que foi acionada pelos vizinhos.

Prisão em flagrante

Ao chegarem ao local, os policiais prenderam a mulher em flagrante por tentativa de homicídio. Ela foi levada ao Plantão Policial de Araraquara, e a Polícia Civil de Boa Esperança do Sul assumiu as investigações.

O homem foi socorrido com diversos ferimentos, mas não corre risco de morte. A polícia investiga se já havia um histórico de violência doméstica no relacionamento e se as mensagens no celular realmente indicavam uma traição ou se houve algum equívoco.

