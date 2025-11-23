Muher é derrubada no chão durante assalto

Viatura giroflex -
Um roubo a transeunte foi registrado na noite de sábado (22), na Avenida Pio XII, em Descalvado. Uma mulher foi abordada por um indivíduo que agiu a pé e de forma violenta.
Segundo o SCA apurou, a vítima relatou que o assaltante se aproximou repentinamente, anunciou o roubo e a derrubou no chão. Em seguida, ele subtraiu a bolsa contendo pertences pessoais e fugiu.
A Polícia Militar atendeu à ocorrência.. Buscas foram realizadas nas proximidades, porém o autor não foi localizado.