domingo, 23 de novembro de 2025
Descalvado

Muher é derrubada no chão durante assalto

23 Nov 2025 - 11h01Por Da redação
Um roubo a transeunte foi registrado na noite de sábado (22), na Avenida Pio XII, em Descalvado. Uma mulher foi abordada por um indivíduo que agiu a pé e de forma violenta.

Segundo o SCA apurou, a vítima relatou que o assaltante se aproximou repentinamente, anunciou o roubo e a derrubou no chão. Em seguida, ele subtraiu a bolsa contendo pertences pessoais e fugiu.

A Polícia Militar atendeu à ocorrência.. Buscas foram realizadas nas proximidades, porém o autor não foi localizado.

 

