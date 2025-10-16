(16) 99963-6036
quinta, 16 de outubro de 2025
Movimentação suspeita em área de mata termina com prisão por tráfico em Brotas

Policiais localizaram 59 eppendorfs de cocaína prontos para a venda; foram apreendidos R$ 171,00 em dinheiro e um celular com notificações de transações via Pix

16 Out 2025 - 09h17Por Jessica CR
Em uma ação de patrulhamento inteligente, a Polícia Militar do 37º BPM/I – 2ª Companhia, prendeu um homem por tráfico de entorpecentes na tarde desta terça-feira (15), no bairro Taquaral, em Brotas.

A equipe da viatura I-37222, composta pelos Cabos PM Ferrari e Riul, patrulhava a Rua Sílvio Arnaldo Piva quando avistou um indivíduo em uma área de mata portando um pacote preto. Segundo o registro, usuários de drogas que estavam próximos tentaram alertá-lo sobre a presença da viatura, mas os policiais agiram rapidamente, desembarcaram e iniciaram o cerco.

O suspeito tentou se desfazer do pacote, arremessando-o entre a vegetação, porém foi abordado logo em seguida. Dentro do invólucro, os PMs localizaram 59 eppendorfs de cocaína prontos para a venda. Com o homem também foram apreendidos R$ 171,00 em dinheiro e um celular, que exibia notificações de transações via Pix.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Brotas e posteriormente encaminhada à Delegacia de Rio Claro, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Os entorpecentes, o dinheiro e o celular foram apreendidos.

