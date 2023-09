Movimentação de policiais penais na penitenciária de Araraquara causa apreensão em familiares de presos

SIGA O SCA NO

Penitenciária de Araraquara - Crédito: arquivo

A movimentação anormal de viaturas da Polícia Penal na penitenciária de Araraquara nesta terça-feira (5) causa apreensão nos parentes de presidiários que estão presos na unidade, muitos deles são de São Carlos.

O São Carlos Agora apurou que a Penitenciária de Araraquara passa por revista nas celas com policiais penais do GIR (Grupo de Intervenção Rápida). A vistoria é para averiguação de drogas, armas brancas e celulares, mas familiares de detentos que não querem se identificar relataram que ouviram gritaria e barulhos de bombas, além de não conseguirem nenhuma informação e também entregar o sacolão com mantimentos e produtos de higiene pessoal aos presos.

A SAP (Secretária de Administração Penitenciária) foi procurada e até o momento ainda não se manifestou sobre o assunto. A atualização da reportagem será feita quando houver manifestação da SAP.

A revista nas celas é uma medida de segurança comum em presídios, mas a movimentação anormal de viaturas e a falta de informação aos familiares dos presos causou apreensão. Os familiares temem que a revista seja motivada por algum problema mais grave, como uma rebelião ou fuga.

A SAP deve se manifestar sobre o assunto em breve para esclarecer as razões da revista e informar sobre a situação dos presos.

