Motorista de aplicativo que se envolveu em acidente entre dois carros morre em Santa Casa da região

Carro Que Cacildo Conduzia Destruído Na Colisão - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

O motorista de aplicativo Cacildo Alves de Sousa de 47 anos não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta sexta-feira (25), após se envolver em uma colisão frontal entre dois carros na SPA -04 continuação com a Rua Manoel Borba, em Américo Brasiliense. A vítima ficou internada, quase 1 mês na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Araraquara e o acidente aconteceu no dia 26 de junho.

Segundo informações Cacildo conduzia um GM/Ônix de cor branca, sentido Araraquara, quando por razões desconhecidas houve uma colisão frontal com VW/Gol prata. O passageiro Yuri Marques de Souza de 26 anos que havia solicitado uma corrida, acabou morrendo no local.

O jovem ficou gravemente ferido no pescoço e abdômen, mas a suspeita é que o cinto de segurança tenha provocado os ferimentos. Os outros dois ocupantes do outro veículo que pertence a uma empresa de agropecuária de Dobrada, tiveram apenas ferimentos leves.

O corpo do motorista de aplicativo, foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara e ainda não há informações do velório e sepultamento. O acidente foi registrado na delegacia de Américo como homicídio culposo na direção de veículo automotor, além de lesão corporal culposa de acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

O carro conduzido pela vítima, estava alugado e registrado em nome de uma locadora de veículos de Araraquara e os investigadores ainda apreenderam dois celulares e um emaranhado de fios que estavam com Yuri, cujas origens e finalidades também estão sendo apuradas.

A morte de Cacildo que sustentava a família trabalhando como motorista de aplicativo, gera comoção entre amigos e colegas de profissão. A Polícia Civil segue investigando as causas do acidente.

