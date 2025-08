Motorista que morreu após colidir carro em poste é identificado na região

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

O motorista que morreu após colidir carro contra poste na tarde desta quinta-feira (31), foi identificado como Jamel Mostafa de 34 anos. O acidente aconteceu por volta das 16h no Residencial Cambuy, em Araraquara.

Segundo informações a vítima seguia com seu veículo pela Rua Julieta Crusca de Jesus, quando por motivos desconhecidos perdeu o controle e bateu no poste. O Corpo de Bombeiros e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foram acionadas e realizaram manobras de reanimação por 40 minutos, mas infelizmente ele não resistiu.

A Polícia Militar preservou o local para o trabalho da perícia e uma equipe da secretaria municipal de Trânsito orientou os motoristas, houve lentidão no trecho. O corpo de Jamel foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade e a suspeita é que o motorista tenha passado mal ao volante.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Leia Também