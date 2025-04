Motorista que causou acidente que matou motociclista é liberado após audiência de custódia

Carro que era conduzido pelo acusado - Crédito: Flavio Fernandes

O motorista M.J.P.S., de 25 anos, foi liberado após passar por audiência de custódia neste domingo (13), um dia após se envolver em um acidente que resultou na morte do motociclista Vitor Hugo Gonçalves Santos, de 19 anos, em Araraquara (SP).

O acidente ocorreu na madrugada de sábado (12), na rodovia Ivo Najm (SPA-268/310). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o rapaz dirigia um Ford Fiesta na contramão quando colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida por Vitor Hugo. O impacto causou a morte do jovem no local.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista apresentava sinais de embriaguez, como odor de álcool e fala alterada. Ele foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravante de embriaguez, lesão corporal culposa e condução sob efeito de álcool.

Apesar das acusações, a Justiça concedeu liberdade provisória ao motorista, levando em consideração o fato de ele ter residência fixa, emprego e bons antecedentes. A decisão levou em conta o entendimento de que ele não representa risco à sociedade.

A Polícia Civil segue investigando o caso e aguarda os laudos periciais, além da análise de imagens de câmeras de segurança da região, para esclarecer as circunstâncias do acidente.

