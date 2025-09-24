Motorista perde a vida após colisão traseira na Washington Luís

Crédito: CCI Artesp

Na madrugada desta quarta-feira (24), um grave acidente foi registrado no km 386 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Catanduva, no sentido capital-interior. A colisão traseira envolveu uma caminhonete utilitária VW Express e um caminhão bitrem Volvo carregado com cana-de-açúcar.

Segundo informações da concessionária Ecovias Noroeste, a utilitária seguia pela faixa da direita da via quando, por motivos ainda a serem apurados, colidiu na traseira do caminhão. O impacto resultou na morte do condutor do utilitário, que transportava medicamentos. Já os dois ocupantes do bitrem saíram ilesos.

