Motorista na contramão mata motociclista na SP-326

Uma colisão frontal envolvendo um automóvel e uma motocicleta resultou em uma vítima fatal na noite deste sábado (19), na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), na altura do km 297,700, sentido sul, no município de Matão (SP). O acidente aconteceu por volta das 22h30 e mobilizou equipes de resgate, perícia e a Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com informações da concessionária Econoroeste, que administra o trecho, o acidente foi causado por um veículo Palio Weekend que trafegava na contramão. O carro colidiu frontalmente com uma motocicleta Yamaha Fazer, arremessando o motociclista para a faixa de rolamento. A vítima foi posteriormente retirada por terceiros e colocada no acostamento.

Equipes do SAMU e da concessionária foram acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do automóvel saiu ileso e foi localizado pela Polícia Militar Rodoviária durante a madrugada. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Matão para prestar esclarecimentos. Ainda não há informações sobre a motivação de sua conduta ou se ele apresentava sinais de embriaguez.

