Motorista na contramão em rodovia provoca acidente com vítima fatal

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste sábado na rodovia Ivo Najm (SPA-268) próximo ao Cristo, em Araraquara.

A colisão frontal entre um automóvel Ford Fiesta e duas motocicletas — uma Honda CG 150 e uma Honda Start — resultou na morte de um motociclista e deixou outras duas pessoas feridas com gravidade. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária VIAPAULISTA, o acidente aconteceu por volta das 23h56 no km 2,8 da rodovia.

O automóvel seguia na contramão quando colidiu de frente com as duas motos. Após o impacto, as motocicletas tombaram sobre a pista, e o automóvel permaneceu parado na faixa de rolamento. O rapaz que pilotava a moto Honda CG 150, morreu no local. As outras duas vítimas — o condutor do Ford Fiesta e o motociclista da Honda Start — foram socorridas com ferimentos moderados.

