Motorista morre em colisão traseira na SP-255

Carro ficou destruído - Crédito: Flávio Fernandes

Um grave acidente registrado na noite desta sexta-feira (25) resultou na morte de Joel Nunes, de 49 anos, na rodovia Antônio Machado Santana (SP-255), próximo à entrada do Parque São Paulo, em Araraquara.

Joel, que era casado, pai de três filhos e morava em Araraquara, conduzia um carro quando colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão. O caminhoneiro, de 60 anos, relatou que seguia em direção a Bauru quando sentiu o forte impacto. Ele parou o veículo imediatamente e acionou o socorro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia atenderam à ocorrência. Joel ficou preso entre as ferragens e, apesar dos esforços de resgate, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar Rodoviária isolou a área para o trabalho da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. De acordo com informações, a pista estava molhada no momento do acidente. A Polícia Civil investiga as causas da colisão.

Leia Também