Motorista morre em colisão frontal com caminhão na SP-225

Crédito: O Pirassununguense

Um grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (06), na Rodovia Deputado Rogê Ferreira (SP-225), na altura do km 40+800, pista leste, em Pirassununga. A colisão frontal envolveu um veículo Ford Ecosport e um caminhão.

Segundo informações, o condutor do Ecosport trafegava no sentido Aguaí/Pirassununga quando, por razões ainda desconhecidas, colidiu frontalmente com o caminhão que seguia no sentido contrário. Com o impacto, o motorista do Ecosport não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento da ocorrência, mas nada puderam fazer para salvar a vítima.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), houve interdição parcial da rodovia, com o tráfego sendo desviado para os acostamentos. Apesar da gravidade, não foram registrados congestionamentos significativos na região.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica irão apurar as causas do acidente.

Fonte: Portal Pirassununguense.

