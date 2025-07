Motorista morre em colisão entre caminhões na Washington Luís

Compartilhar no facebook

Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente envolvendo dois caminhões deixou uma vítima fatal na noite de terça-feira (15), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho de Santa Adélia, região de Taquaritinga. A colisão traseira ocorreu por volta das 23h59, na altura do km 349, sentido capital/interior.

De acordo com informações da concessionária Ecovias, responsável pelo trecho, um caminhão Cargo 1622 colidiu na traseira de uma carreta Mercedes-Benz Axor. Ambos os veículos seguiam pela faixa dois de rolamento quando ocorreu o impacto. O motorista do caminhão que provocou a colisão não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da carreta saiu ileso.

Com o acidente, a carga de farinha transportada pelo caminhão ficou espalhada pela pista, exigindo a remoção do veículo e do material para o acostamento, onde o transbordo foi programado para ocorrer durante o dia. A carreta, que transportava cana, não tombou e conseguiu seguir viagem por meios próprios após a liberação da pista.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Técnica, Corpo de Bombeiros, além de agentes da concessionária, atuaram na ocorrência.

A identidade da vítima fatal não foi divulgada até o momento. As causas do acidente serão investigadas.

