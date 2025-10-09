(16) 99963-6036
quinta, 09 de outubro de 2025
Taquaritinga

Motorista morre em colisão entre caminhão e carreta na Washington Luís

09 Out 2025 - 06h10Por Da redação
Motorista morre em colisão entre caminhão e carreta na Washington Luís - Crédito: CCI ARTESP Crédito: CCI ARTESP

Um motorista morreu em um grave acidente envolvendo um caminhão e uma carreta na noite desta quarta-feira (8), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Taquaritinga.

De acordo com informações da concessionária Ecovias Noroeste, o acidente ocorreu por volta das 23h39, na altura do km 343, sentido norte da pista dupla. Conforme apurado no local, um caminhão Ford Cargo carregado com papelão colidiu na traseira de uma carreta Scania que transportava suco.

Equipes da Polícia Militar RodoviáriaCorpo de Bombeiros e da própria concessionária foram acionadas para o atendimento. O motorista do caminhão morreu no local, enquanto o condutor da carreta saiu ileso.

