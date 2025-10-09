Motorista morre em colisão entre caminhão e carreta na Washington Luís

Crédito: CCI ARTESP

Um motorista morreu em um grave acidente envolvendo um caminhão e uma carreta na noite desta quarta-feira (8), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Taquaritinga.

De acordo com informações da concessionária Ecovias Noroeste, o acidente ocorreu por volta das 23h39, na altura do km 343, sentido norte da pista dupla. Conforme apurado no local, um caminhão Ford Cargo carregado com papelão colidiu na traseira de uma carreta Scania que transportava suco.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e da própria concessionária foram acionadas para o atendimento. O motorista do caminhão morreu no local, enquanto o condutor da carreta saiu ileso.

