Motorista morre e duas pessoas ficam feridas em grave acidente na SP-333

Um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (3) na Rodovia SP-333, em Taquaritinga (SP), resultou na morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas.

De acordo com informações da concessionária Artesp, o acidente aconteceu por volta das 9h58, na altura do km 137, sentido Leste da pista dupla, e envolveu dois veículos utilitários — um Kia Sorento e um Honda HR-V.

Segundo o registro da ocorrência, o Sorento seguia pela rodovia quando, por motivos ainda a serem apurados, colidiu na traseira do HR-V. Com o impacto, o segundo veículo foi lançado para o canteiro lateral, onde capotou e atingiu a defesa metálica. Já o Sorento parou imobilizado sobre a faixa esquerda da via, também chocando-se contra a estrutura de proteção.

Equipes de atendimento da concessionária, a Polícia Militar Rodoviária e a Perícia Técnica estiveram no local. A vítima em estado mais grave chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas sofreram ferimentos leves.

