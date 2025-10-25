(16) 99963-6036
sábado, 25 de outubro de 2025
Triste

Motorista morre carbonizado após caminhão carregado com combustível pegar fogo na SP-330

Vítima ainda não identificada perdeu controle do veículo que tombou por razões desconhecidas e começou o incêndio

25 Out 2025 - 17h12Por Flávio Fernandes
Motorista morre carbonizado após caminhão carregado com combustível pegar fogo na SP-330 - Crédito: Foto: Marcelo Coradelo Crédito: Foto: Marcelo Coradelo

Um motorista ainda não identificado morreu carbonizado no início da noite desta quinta-feira (24), após caminhão tanque pegar fogo na Rodovia Nelson A. Cury (SP-330), no km 4, em Santa Rita do Passa Quatro.

Segundo informações o caminhão carregado com combustível, tombou por motivos ainda desconhecidos e começou a pegar fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando as equipes chegaram controlaram as chamsa e encontraram o corpo dentro da cabine.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e preservou o local, para o trabalho da perícia e o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de São Carlos. Foi encontrada no veículo, placas parcialmente derretidas e um cartão de abastecimento em nome de um homem — não sendo possível confirmar se pertence à vítima.

A Polícia Civil de Santa Rita do Passa Quatro, investiga as causas do acidente

