Motorista morre após ser atingido por peça que se soltou de caminhão

Crédito: X-Tudo Ribeirão

Um motorista de 47 anos morreu após ser atingido por uma peça que caiu da carroceria de um caminhão no final da tarde desta terça-feira (17), na rodoviária Mário Donegá entre Ribeirão Preto e Dumont.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima identificada como Daniel André Favero, seguia com seu veículo na rodovia no sentido Ribeirão Preto, quando próximo do km 297 foi atingido por uma peça que caiu de um caminhão que fazia o sentido contrário.

Com a força do impacto, a peça “morsa”, bateu no para-brisa, quebrou o volante, atingiu a vítima e saiu pelo vidro traseiro do carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e constatou o óbito no local.

Uma testemunha contou aos Policiais, que após o acidente o caminhão prosseguiu a viagem.

A rodovia precisou ser interditada por cinco minutos, para os trabalhos da Polícia Científica. A Polícia Civil investiga o caso. (X-Tudo Ribeirão)

