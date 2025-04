Motorista morre após colidir em caminhão parado no acostamento

Compartilhar no facebook

Um acidente grave na rodovia SP-328, em Ribeirão Preto, deixou uma pessoa morta na tarde desta segunda-feira (28). A colisão envolveu um automóvel GM Celta e um caminhão Munck VW 12.140.

Segundo informações apuradas, o caminhão estava parado no acostamento devido a um pneu estourado, quando o automóvel colidiu violentamente contra sua traseira, por razões ainda não esclarecidas. O impacto foi suficiente para arrastar parte do equipamento traseiro do caminhão para a faixa de rolamento.

O condutor do automóvel morreu no local. Os dois ocupantes do caminhão não se feriram.

