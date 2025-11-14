(16) 99963-6036
sexta, 14 de novembro de 2025
Corumbataí

Motorista freia bruscamente por causa de radar e causa acidente na Washington Luís

14 Nov 2025 - 06h04Por Da redação
Motorista freia bruscamente por causa de radar e causa acidente na Washington Luís - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um acidente envolvendo uma carreta, um bitrem e um automóvel interditou parcialmente a Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 194,9, em Corumbataí, na noite desta quinta-feira (13).

De acordo com informações colhidas no local, o bitrem seguia no sentido Rio Claro, quando reduziu a velocidade de forma brusca por causa de um radar. A carreta que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo, tentou desviar, mas colidiu contra a traseira do bitrem e, na sequência, atingiu um Fiat Palio que também trafegava à frente.

Três pessoas ficaram feridas: duas delas sofreram ferimentos leves — ocupantes do carro e do bitrem — e uma teve ferimentos moderados, sendo o condutor da carreta.

Com o impacto, todas as faixas da pista sul e o acostamento chegaram a ficar interditados.  Houve derramamento de óleo na pista, sendo necessário o uso de pó de serragem. A ocorrência teve acompanhamento durante toda a madrugada e segue em andamento.

