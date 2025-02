Motorista freia ao se aproximar de radar e é atingido por carreta na WL

Compartilhar no facebook

Na madrugada de domingo (2), um acidente envolvendo um caminhão carregado com tijolos interditou totalmente a Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 176, em Rio Claro. Felizmente, não houve feridos.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um automóvel modelo Gol reduziu a velocidade ao se aproximar de um radar. O caminhão, que seguia logo atrás, não teve tempo hábil para frear ou desviar, colidindo lateralmente com o automóvel. Com o impacto, o caminhão tombou sobre a pista e espalhou sua carga de tijolos, bloqueando completamente o sentido norte da rodovia.

A interdição durou até o fim da madrugada desta segunda-feira (3), quando foi concluída a limpeza da pista e a remoção dos destroços. O trânsito no local está operando somente na faixa da esquerda.

