Motorista fica presos nas ferragens após colidir em caminhão parado na SP-326

Crédito: Artesp

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e um caminhão causou a interdição total da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), na altura do km 378, sentido norte, em Bebedouro nesta terça-feira (1º).

De acordo com informações da Ecovias, concessionária responsável pelo trecho, a Hilux trafegava pela faixa da esquerda, quando colidiu na traseira de um caminhão que estava parado devido a uma pane mecânica. O motorista da caminhonete não conseguiu desviar a tempo e atingiu violentamente o veículo de carga.

Com o impacto, os dois veículos ficaram imobilizados sobre a pista. Uma vítima ficou presa às ferragens e foi retirada pelas equipes de resgate, sendo encaminhada ao hospital com ferimentos de média gravidade. O condutor do caminhão não sofreu lesões

