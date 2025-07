Motorista fica preso nas ferragens após colisão traseira na Washington Luís

Crédito: CCI Artesp

Um acidente entre um caminhão VW e uma carreta Scania causou congestionamento de aproximadamente 4 quilômetros na tarde desta quinta-feira (31), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 165, sentido norte, em Santa Gertrudes (SP). A ocorrência aconteceu por volta das 14h15 e mobilizou equipes da concessionária Eixo SP, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Segundo informações apuradas no local, os dois veículos trafegavam pela faixa da direita de rolamento quando, em um trecho de implantação de terceira faixa, o condutor do caminhão alegou não ter percebido a lentidão do tráfego e colidiu na traseira da carreta que seguia à sua frente.

Com o impacto, o motorista do caminhão ficou preso nas ferragens, sendo necessário o trabalho de desencarceramento por parte do Corpo de Bombeiros. A vítima foi retirada e encaminhada com ferimentos moderados para atendimento médico. Já o condutor da carreta não se feriu.

