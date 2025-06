Motorista fica preso nas ferragens após colisão na Whashington Luís

Compartilhar no facebook

Uma colisão traseira entre dois caminhões interditou completamente a pista sentido capital/interior da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes, no final da tarde desta quarta-feira (11). O acidente resultou em um congestionamento de mais de 7 quilômetros.

Segundo informações da concessionária Eixo SP e da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um dos caminhões precisou frear repentinamente por conta do tráfego intenso causado por obras na via. O caminhão que seguia atrás não conseguiu parar a tempo e colidiu violentamente contra a traseira do primeiro.

O motorista do segundo caminhão ficou preso nas ferragens e foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros. Ele sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado pelo SAMU à Santa Casa de Rio Claro. Já o condutor do primeiro veículo saiu ileso.

