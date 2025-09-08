(16) 99963-6036
Motorista fica ferido após furgão tombar na Washington Luís

08 Set 2025 - 11h18Por Da redação
Motorista fica ferido após furgão tombar na Washington Luís - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um motorista ficou ferido após se envolver em um acidente na manhã desta segunda-feira (8), na rodovia Washington Luís (SP-310), entre Ibaté e Araraquara.

De acordo com informações preliminares, o homem dirigia um furgão no sentido capitalinterior quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle da direção. O veículo acabou tombando no canteiro lateral da pista.

O condutor ficou preso dentro do furgão e precisou ser resgatado pelas equipes de socorro. Ele sofreu uma fratura no braço e foi encaminhado a um hospital da região, onde permanece em atendimento.

