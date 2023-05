Motorista fica ferida após colidir contra mureta

Crédito: Rota das Notícias

Uma mulher de 41 anos ficou ferida no final da noite de sexta-feira (12), após colidir o veículo que conduzia contra uma mureta, na Rua Santa Rufina, próximo ao Grei, em Ibaté.

De acordo com informações, ela seguia com um Peugeot pela via e quando chegou na rotatória do trevo da usina, acabou perdendo o controle da direção e batendo violentamente contra uma mureta.

O carro foi arremessado a vários metros do local atingido e a motorista, que estava sozinha no veículo, sofreu ferimentos no rosto e foi socorrida pela ambulância que a levou para o hospital Hermínia Morganti, onde recebeu atendimento e permaneceu internada.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e a Guarda Municipal tomou as medidas necessárias em relação ao trânsito no local.

Leia Também