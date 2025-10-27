(16) 99963-6036
segunda, 27 de outubro de 2025
Matão

Motorista escapa da morte após acidente na SP-326

27 Out 2025 - 06h01Por Da redação
Motorista escapa da morte após acidente na SP-326 - Crédito: Matao Urgente Crédito: Matao Urgente

Um acidente envolvendo dois veículos de carga causou grande transtorno no trânsito da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Matão, na manhã deste domingo (26). A colisão traseira ocorreu por volta das 9h30 no km 304, sentido norte, e resultou na interdição total das faixas.

Segundo o registro da Central de Controle Operacional (CCI), as imagens do circuito de monitoramento mostraram que um caminhão Volkswagen 13.180, carregado com 10 toneladas de óleo vegetal, não reduziu a velocidade a tempo e atingiu a traseira de uma carreta Mercedes-Benz Actros, que diminuía o ritmo à frente. Com o impacto, ambos os veículos ficaram imobilizados sobre a faixa da direita da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e SAMU foram acionadas para atendimento à ocorrência. Apesar do susto e dos danos materiais, os dois motoristas saíram ilesos.

 

